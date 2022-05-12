

*07:24JST NY金：強含みで1853.70ドル、換金目的の売りは一巡

NY金先物6月限は強含み（COMEX金6月限終値：1853.70 ↓12.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比+12.70ドルの1853.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1830.60ドル-1857.80ドル。アジア市場で1830.60ドルまで下げたが、換金目的の売りは一巡したことから、ニューヨーク市場の序盤にかけて1857.80ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では1850ドル台で推移した。《FA》