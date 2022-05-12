関連記事
NY金：強含みで1853.70ドル、換金目的の売りは一巡
記事提供元：フィスコ
*07:24JST NY金：強含みで1853.70ドル、換金目的の売りは一巡
NY金先物6月限は強含み（COMEX金6月限終値：1853.70 ↓12.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比+12.70ドルの1853.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1830.60ドル-1857.80ドル。アジア市場で1830.60ドルまで下げたが、換金目的の売りは一巡したことから、ニューヨーク市場の序盤にかけて1857.80ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では1850ドル台で推移した。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY金：続落で1841.00ドル、換金目的の売りが続く 5/11 07:24
- NY金：反落で1858.60ドル、換金目的の売りが入る 5/10 07:30
- NY金：小幅高、株安を意識した買いが入る 5/ 7 06:52
- NY金：小幅高で1875.70ドル、株安を意識した買いが入る 5/ 6 07:28
- NY金：強含み、通常取引終了後は金利高で伸び悩む 4/30 06:30