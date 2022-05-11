

*02:37JST NY外為：ドル底堅く推移、利回り下げ止まる、米3年債入札後

米財務省が実施した450億ドル規模の3年債入札を実施した。

結果で最高落札利回りは2.809％。テイルはマイナス0.3ベーシスポイント（BP）だった。

応札倍率は2.59倍で、前回6回入札平均の2.43倍を上回った。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は62％で、過去6回入札平均58.1％を上回った。

需要は強かったがテイルはマイナスで結果は冴えず。米国債相場は伸び悩み。

10年債利回りは2.94％から2.967％へ上昇した。

ドル・円は130円30-35銭へじり高推移した。《KY》