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NY外為：ドル底堅く推移、利回り下げ止まる、米3年債入札後
記事提供元：フィスコ
*02:37JST NY外為：ドル底堅く推移、利回り下げ止まる、米3年債入札後
米財務省が実施した450億ドル規模の3年債入札を実施した。
結果で最高落札利回りは2.809％。テイルはマイナス0.3ベーシスポイント（BP）だった。
応札倍率は2.59倍で、前回6回入札平均の2.43倍を上回った。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は62％で、過去6回入札平均58.1％を上回った。
需要は強かったがテイルはマイナスで結果は冴えず。米国債相場は伸び悩み。
10年債利回りは2.94％から2.967％へ上昇した。
ドル・円は130円30-35銭へじり高推移した。《KY》
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