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出来高変化率ランキング（13時台）～モダリス、スローガンなどがランクイン

2022年5月10日 14:02

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記事提供元：フィスコ


*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～モダリス、スローガンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月10日　13:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<5631> 日製鋼所　　　　　 　4782100 　507620　 842.06% -15.9%
<1348> MXSトピクス　　 　518600 　56654　 815.38% -1.12%
<4883> モダリス　　　　　 　1984600 　238000　 733.87% -1.23%
<9253> スローガン　　　　 　65400 　11560　 465.74% -4.8%
<4484>* ランサーズ　　　　 　288900 　57900　 398.96% 4%
<1597> MXSJリート　　 　62110 　13744　 351.91% -0.42%
<3612> ワールド　　　　　 　463700 　106960　 333.53% 3.54%
<6947> 図研　　　　　　　 　204800 　47560　 330.61% -13.83%
<9831> ヤマダHD　　　　 　37622900 　8903280　 322.57% 1.06%
<7224> 新明和工　　　　　 　623200 　149700　 316.30% 6.46%
<6366>* 千代化建　　　　　 　6653700 　1637760　 306.27% -3.07%
<6062> チャームケア　　　 　1109100 　275960　 301.91% -16.1%
<4180> Appier　　　 　2150600 　557360　 285.85% -3.46%
<2987> タスキ　　　　　　 　389800 　109100　 257.29% -11.34%
<5480> 冶金工　　　　　　 　743500 　211600　 251.37% -13.56%
<8139>* ナガホリ　　　　　 　622100 　179120　 247.31% 14.39%
<8256> プロルート　　　　 　6563100 　2047240　 220.58% 18.58%
<8515> アイフル　　　　　 　8137300 　2655840　 206.39% -1.32%
<6088> シグマクシス　　　 　480800 　157540　 205.19% 2.85%
<4582>* シンバイオ製薬　　 　1234000 　410120　 200.89% 8.18%
<3633> GMOペパボ　　　 　76600 　26100　 193.49% -7.76%
<1488> 大和Jリート　　　 　110790 　40168　 175.82% -0.3%
<3139> ラクトJPN　　　 　104900 　38760　 170.64% -0.59%
<1547>* 上場米国　　　　　 　224190 　85198　 163.14% -2.03%
<1476>* iSJリート　　　 　228340 　91872.6　 148.54% -0.3%
<4381> ビープラッツ　　　 　6000 　2460　 143.90% -4.72%
<3040> ソリトン　　　　　 　148500 　60960　 143.60% -6.43%
<6556>* ウェルビー　　　　 　298600 　123560　 141.66% -4.1%
<9757>* 船井総研　　　　　 　272600 　113960　 139.21% -3.51%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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