

*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～モダリス、スローガンなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月10日 13:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<5631> 日製鋼所 4782100 507620 842.06% -15.9%

<1348> MXSトピクス 518600 56654 815.38% -1.12%

<4883> モダリス 1984600 238000 733.87% -1.23%

<9253> スローガン 65400 11560 465.74% -4.8%

<4484>* ランサーズ 288900 57900 398.96% 4%

<1597> MXSJリート 62110 13744 351.91% -0.42%

<3612> ワールド 463700 106960 333.53% 3.54%

<6947> 図研 204800 47560 330.61% -13.83%

<9831> ヤマダHD 37622900 8903280 322.57% 1.06%

<7224> 新明和工 623200 149700 316.30% 6.46%

<6366>* 千代化建 6653700 1637760 306.27% -3.07%

<6062> チャームケア 1109100 275960 301.91% -16.1%

<4180> Appier 2150600 557360 285.85% -3.46%

<2987> タスキ 389800 109100 257.29% -11.34%

<5480> 冶金工 743500 211600 251.37% -13.56%

<8139>* ナガホリ 622100 179120 247.31% 14.39%

<8256> プロルート 6563100 2047240 220.58% 18.58%

<8515> アイフル 8137300 2655840 206.39% -1.32%

<6088> シグマクシス 480800 157540 205.19% 2.85%

<4582>* シンバイオ製薬 1234000 410120 200.89% 8.18%

<3633> GMOペパボ 76600 26100 193.49% -7.76%

<1488> 大和Jリート 110790 40168 175.82% -0.3%

<3139> ラクトJPN 104900 38760 170.64% -0.59%

<1547>* 上場米国 224190 85198 163.14% -2.03%

<1476>* iSJリート 228340 91872.6 148.54% -0.3%

<4381> ビープラッツ 6000 2460 143.90% -4.72%

<3040> ソリトン 148500 60960 143.60% -6.43%

<6556>* ウェルビー 298600 123560 141.66% -4.1%

<9757>* 船井総研 272600 113960 139.21% -3.51%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》