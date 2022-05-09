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ラクオリア創薬 続落、胃食道逆流症治療薬tegoprazanが中国で販売開始、マイルストン2億円受領／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:06JST <4579> ラクオリア創薬 751 -24
買い先行後、伸び悩み続落。韓国のHKイノエン社に導出した胃食道逆流症治療薬tegoprazanについて、中国のサブライセンス先であるLuoxin社が同国での販売を開始したと発表している。ラクオリア創薬はHKイノエン社から開発マイルストン2億円を受領し、22年12月期第2四半期に計上する。また、tegoprazanの新たな剤形である口腔内崩壊錠の韓国での販売を開始したことも明らかにしている。《ST》
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