関連記事
前日に動いた銘柄 part1 三井物産、アドウェイズ、小松製作所など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 三井物産、アドウェイズ、小松製作所など
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
上新電機<8173> 1957 -18
今期営業利益は前期比12.6％増見通し。
アイネット<9600> 1263 +32
今期営業利益は前期比11.5％増見通し。
セブン銀行<8410> 244 ±0
今期は前期比9％増収見通しも、営業利益は同0.9％減と小幅減益予想。
IHI<7013> 3065 +95
エネルギー関連は総じて強い。岸田首相の原発再稼働への意欲も追い風。
アドウェイズ<2489> 913 +126
第1四半期好決算で通期業績上方修正。
TOA<6809> 773 +70
株主還元施策強化で大幅増配計画。
NISSHA<7915> 1521 +132
クレディ・スイス証券では投資判断を格上げ。
東京電力HD<9501> 530 +74
岸田首相の講演を受けて原発再稼働への期待高まる。
サインポスト<3996> 910 -12
東芝テックとTTGの無人決済店舗システムを全国展開。
小松製作所<6301> 3230 +253.5
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
伯東<7433> 2838 +175
高水準の自社株買いを引き続き材料視。
東洋証券<8614> 189 +13
決算発表後はあく抜け感優勢の展開続く。
愛三工業<7283> 767 +52
決算発表後は上値追いの展開続く。
日ペHD<4612> 1067 +41
特に目立った材料もなく需給要因中心か。
FPG<7148> 842 +55
決算も通過してショートカバーの動き優勢か。
INPEX<1605> 1598 +74
OPECの大幅増産見送りで原油価格が上昇。
三井物産<8031> 3386 +194
堅調な決算や高水準の自社株買いを評価の動きが優勢に。
ワコム<6727> 978 +49
クレディ・スイス証券では目標株価を引き上げ。
日揮HD<1963> 1520 +71
LNG価格先高感からのプラント需要増期待で。
北海道電力<9509> 513 +27
電力株には原発再稼働期待が優勢。
双日<2768> 2069 +88
堅調な決算や高配当利回り水準見直しの動き。
中国電力<9504> 880 +39
原発再稼働期待で電力株は全面高。
富士通<6702> 20590 +965
好業績見通しや自社株買い評価が続く。
KeePer技研<6036> 2417 -280
4月期既存店の伸び鈍化をネガティブ視。
コーセー<4922> 12550 -1180
米大手化粧品メーカーの下方修正などを警戒視。
マネーフォワード<3994> 3885 -395
キャピタル・リサーチの保有比率低下。
Sansan<4443> 1164 -92
米ナスダック大幅安で中小型グロース株は弱い動き。
MonotaRO<3064> 2082 -191
グロース株安に押され、決算通過による出尽くし感も。
資生堂<4911> 5500 -563
米エスティ・ローダーの株価下落に連れ安。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ADR日本株ランキング～ソニーGなど全般軟調、シカゴは大阪比225円安の26885円～ 5/ 9 06:55
- 前日に動いた銘柄 part2 三菱UFJ、野村総合研究所、レーザーテック、など 5/ 7 07:32
- 前日に動いた銘柄 part1 三井物産、アドウェイズ、小松製作所など 5/ 7 07:15
- テンアライド／来週の買い需要 5/ 6 17:45
- 新興市場銘柄ダイジェスト:HANATOUR、ログリーがストップ高 5/ 6 17:38