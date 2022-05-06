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6日の日本国債市場概況：債券先物は149円18銭で終了
*17:12JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は149円18銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年6月限
寄付149円19銭 高値149円22銭 安値149円12銭 引け149円18銭
売買高総計19178枚
2年 436回 -0.045％
5年 151回 0.015％
10年 366回 0.240％
20年 180回 0.765％
債券先物6月限は、149円19銭で取引を開始。日本ゴールデンウィーク連休中の豪、米、英の利上げを受けて売りが優勢になり、149円22銭から149円12銭まで下げた。日銀は指値オペを通告、財務省の流動性供給入札の結果は無難との見方であった。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は2.72％、10年債は3.07％、30年債は3.15％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.05％、英国債は1.95％、オーストラリア10年債は3.46％、NZ10年債は3.77％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:30 英・4月建設業PMI（予想：58.0、3月：59.1）
・21:30 米・4月非農業部門雇用者数（予想：+38.0万人、3月：+43.1万人）
・21:30 米・4月失業率（予想：3.5％、3月：3.6％）
・21:30 米・4月平均時給（前年比予想：+5.5％、3月：+5.6％）
・21:30 カナダ・4月失業率（予想：5.2％、3月：5.3％）
・22:15 ウィリアムズNY連銀開会あいさつ（環境経済・政策関連会合）
・24:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁討論会参加（ミネソタ大）
・04:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁卒業式スピーチ（ジョージア工科大）《KK》
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