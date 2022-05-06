

*17:12JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は149円18銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円19銭 高値149円22銭 安値149円12銭 引け149円18銭

売買高総計19178枚

2年 436回 -0.045％

5年 151回 0.015％

10年 366回 0.240％

20年 180回 0.765％

債券先物6月限は、149円19銭で取引を開始。日本ゴールデンウィーク連休中の豪、米、英の利上げを受けて売りが優勢になり、149円22銭から149円12銭まで下げた。日銀は指値オペを通告、財務省の流動性供給入札の結果は無難との見方であった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は2.72％、10年債は3.07％、30年債は3.15％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は1.05％、英国債は1.95％、オーストラリア10年債は3.46％、NZ10年債は3.77％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:30 英・4月建設業PMI（予想：58.0、3月：59.1）

・21:30 米・4月非農業部門雇用者数（予想：+38.0万人、3月：+43.1万人）

・21:30 米・4月失業率（予想：3.5％、3月：3.6％）

・21:30 米・4月平均時給（前年比予想：+5.5％、3月：+5.6％）

・21:30 カナダ・4月失業率（予想：5.2％、3月：5.3％）

・22:15 ウィリアムズNY連銀開会あいさつ（環境経済・政策関連会合）

・24:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁討論会参加（ミネソタ大）

・04:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁卒業式スピーチ（ジョージア工科大）《KK》