

*17:10JST 日本電技---業績予想及び配当予想の修正

日本電技<1723>は4月27日、最近の業績動向を踏まえ、2021年5月に公表した2022年3月期通期連結業績予想および配当予想を修正したと発表した。

2022年3月期通期(2021年4月-2022年3月)連結業績予想数値の売上高は、前回発表予想比1.0％減の316.69億円、営業利益は同0.6％増の40.74億円、経常利益は同1.0％増の41.39億円、親会社株主に帰属する当期純利益は7.0％増の30.29億円、1株当たり当期純利益は378円40銭にそれぞれ修正した。

業績予想の修正に伴い、期末配当予想については96円から104円に修正した。《ST》