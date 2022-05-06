

*10:01JST ＴＯＡ---大幅続伸で年初来高値更新、株主還元施策強化で大幅増配計画

ＴＯＡ<6809>は大幅続伸で年初来高値を一気に更新。2日に22年3月期の決算を発表、営業利益は21.6億円で前期比5.8％減益となり、従来計画の25.5億円を下振れる着地に。一方、23年3月期は29億円で同34.3％の大幅増益見通しとしている。さらに中期計画において株主還元施策を強化、年間配当金は前期の20円から40円に引き上げるとしている。中計における業績数値目標としては、26年3月期営業利益45億円を目指すとしている。《TY》