

*08:28JST 5/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26847.90、+461.27）

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（32977.21、-939.18）

・ナスダック総合指数は下落（12334.64、-536.89）

・シカゴ日経先物は下落（26730、大阪比-140）

・1ドル＝129.80-90円

・SOX指数は下落（2919.74、-136.62）

・VIX指数は上昇（33.40、+3.41）

・米原油先物は下落（104.69、-0.67）

・米長期金利は上昇

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・新車販売（4月）

・消費動向調査（4月）

・三井物産<8031>など決算発表

・印製造業PMI（4月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（4月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル製造業PMI（4月）

・米ISM製造業景況指数（4月）

・米建設支出（3月）

・中国、香港、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、シンガポール、

ロシア、トルコ、南ア、英株式市場は祝日のため休場《ST》