関連記事
5/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 5/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26847.90、+461.27）
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（32977.21、-939.18）
・ナスダック総合指数は下落（12334.64、-536.89）
・シカゴ日経先物は下落（26730、大阪比-140）
・1ドル＝129.80-90円
・SOX指数は下落（2919.74、-136.62）
・VIX指数は上昇（33.40、+3.41）
・米原油先物は下落（104.69、-0.67）
・米長期金利は上昇
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・新車販売（4月）
・消費動向調査（4月）
・三井物産<8031>など決算発表
・印製造業PMI（4月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（4月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル製造業PMI（4月）
・米ISM製造業景況指数（4月）
・米建設支出（3月）
・中国、香港、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、シンガポール、
ロシア、トルコ、南ア、英株式市場は祝日のため休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：印製造業PMI、ブ製造業PMI、米ISM製造業景況指数など 5/ 2 06:30
- 4/28の強弱材料 4/28 08:32
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、住宅着工件数など 4/28 06:30
- 4/27の強弱材料 4/27 08:22
- 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、中工業企業利益、米中古住宅販売成約指数など 4/27 06:30