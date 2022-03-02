

*07:28JST NY原油：大幅高で103.41ドル、一時2014年6月以来となる106.78ドル

NY原油先物4月限は、大幅高（NYMEX原油4月限終値：103.41 ↑7.69）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比+7.69ドルの103.41ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは95.32ドル-106.78ドル。原油先物はニューヨーク市場で節目の100ドルを突破し、中心限月では2014年6月以来となる106.78ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引でも105ドルを挟んだ水準で推移している。《FA》