Ｅｎｊｉｎ　大幅に反発、ライトアップと業務提携、補助金・助成金自動診断システム提供／新興市場スナップショット



*13:07JST <7370> Ｅｎｊｉｎ 3300 +455

大幅に反発。ライトアップ<6580>と事業の発展および拡充を目的とした業務提携契約を締結したと発表している。最新の補助金・助成金の適用を企業ごとに自動診断できる「Jシステム」のOEMをライトアップからEnjinに提供する。また、事業再構築補助金とPRを活用して事業の成功確度を上げるためのオンラインセミナーを共同で開催する。ライトアップ株も大幅に3日続伸している。《ST》