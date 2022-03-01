関連記事
トヨタ自 もみ合い、サプライヤーへのサイバー攻撃の影響で国内工場稼働停止
記事提供元：フィスコ
*11:10JST トヨタ自---もみ合い、サプライヤーへのサイバー攻撃の影響で国内工場稼働停止
トヨタ自<7203>はもみ合い。樹脂部品を手掛ける主要サプライヤーの1社でサイバー攻撃を受けたシステム障害が発生、これに伴い、2月28日、3月1日に国内全工場の稼働を停止すると発表している。国内全工場を1日に止める影響は約1万3000台程度のもよう。自動車生産正常化の遅れを懸念して全体株高の中で上値は重い状況だが、影響は短期間にとどまる可能性も高く、特に売り叩く動きも強まってはいない。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 商船三井 大幅続伸、1：3の株式分割実施を好材料視 3/ 1 10:58
- 出来高変化率ランキング（10時台）～セルソース、高千穂交などがランクイン 3/ 1 10:54
- レノバ 大幅続伸、株価調整進んだとして国内証券では投資判断を格上げ 3/ 1 10:40
- マネックスG 大幅続伸、アクティビストファンドの大量保有を材料視 3/ 1 10:30
- 森永製菓が一段高、発行株数の6%規模の自社株買いなど好感される 3/ 1 10:14