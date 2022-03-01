

*07:30JST NY原油：反発で95.72ドル、株安を意識して上げ幅は縮小

NY原油先物4月限は、反発（NYMEX原油4月限終値：95.72 ↑4.13）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比+4.13ドルの95.72ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは94.43ドル-99.10ドル。アジア市場で99.10ドルまで買われたが、その後はウクライナウ情勢をにらんで利食い売りが増えたことで伸び悩み、ニューヨーク市場の中盤にかけて94.43ドルまで反落した。ただ、通常取引終了後の時間外取引で買い戻しが入り、96ドル近辺で推移している。《FA》