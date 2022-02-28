

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、住宅着工件数など

＜国内＞

08:50 鉱工業生産指数(1月) -0.7％ -1.0％

08:50 小売売上高(1月) -1.2％ -1.2％

08:50 百貨店・スーパー売上高(1月) 3.5％ 1.4％

14:00 住宅着工件数(1月) 3.0％ 4.2％



＜海外＞

09:30 豪・小売売上高(1月) 0.4％ -4.4％

16:00 トルコ・GDP(10-12月) 7.4％

17:00 スイス・GDP(10-12月) 3.7％ 4.1％

19:30 印・財政赤字(1月) 6375.2億ルピー

21:00 印・GDP(10-12月) 6.0％ 8.4％

21:00 印・インフラ産業8業種(1月) 3.8％

21:00 印・年間GDP予想(2022年) 9.0％ -6.6％

21:00 南ア・貿易収支(1月) 151億ランド 301億ランド

22:30 加・経常収支(10-12月) 13.7億加ドル

22:30 米・卸売在庫(1月) 2.2％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(2月) 62.0 65.2



米・アトランタ連銀総裁がオンライン討論会に参加

モバイル・ワールド・コングレス(MWC)(3月3日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》