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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、住宅着工件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、住宅着工件数など
＜国内＞
08:50 鉱工業生産指数(1月) -0.7％ -1.0％
08:50 小売売上高(1月) -1.2％ -1.2％
08:50 百貨店・スーパー売上高(1月) 3.5％ 1.4％
14:00 住宅着工件数(1月) 3.0％ 4.2％
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(1月) 0.4％ -4.4％
16:00 トルコ・GDP(10-12月) 7.4％
17:00 スイス・GDP(10-12月) 3.7％ 4.1％
19:30 印・財政赤字(1月) 6375.2億ルピー
21:00 印・GDP(10-12月) 6.0％ 8.4％
21:00 印・インフラ産業8業種(1月) 3.8％
21:00 印・年間GDP予想(2022年) 9.0％ -6.6％
21:00 南ア・貿易収支(1月) 151億ランド 301億ランド
22:30 加・経常収支(10-12月) 13.7億加ドル
22:30 米・卸売在庫(1月) 2.2％
23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(2月) 62.0 65.2
米・アトランタ連銀総裁がオンライン討論会に参加
モバイル・ワールド・コングレス(MWC)(3月3日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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