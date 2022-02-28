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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、住宅着工件数など

2022年2月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、住宅着工件数など
＜国内＞
08:50　鉱工業生産指数(1月)　-0.7％　-1.0％
08:50　小売売上高(1月)　-1.2％　-1.2％
08:50　百貨店・スーパー売上高(1月)　3.5％　1.4％
14:00　住宅着工件数(1月)　3.0％　4.2％


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(1月)　0.4％　-4.4％
16:00　トルコ・GDP(10-12月)　　7.4％
17:00　スイス・GDP(10-12月)　3.7％　4.1％
19:30　印・財政赤字(1月)　　6375.2億ルピー
21:00　印・GDP(10-12月)　6.0％　8.4％
21:00　印・インフラ産業8業種(1月)　　3.8％
21:00　印・年間GDP予想(2022年)　9.0％　-6.6％
21:00　南ア・貿易収支(1月)　151億ランド　301億ランド
22:30　加・経常収支(10-12月)　　13.7億加ドル
22:30　米・卸売在庫(1月)　　2.2％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(2月)　62.0　65.2


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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