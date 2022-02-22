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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほかゴム製品、ガラス・土石製品、保険業、輸送用機器なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか医薬品、電力・ガス業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 328.13 ／ 1.64
2. 医薬品 ／ 2,974.88 ／ 0.69
3. 電力・ガス業 ／ 339.57 ／ 0.38
4. 情報・通信業 ／ 4,422.17 ／ -0.64
5. 繊維業 ／ 544.63 ／ -0.69
6. 石油・石炭製品 ／ 1,033.31 ／ -0.70
7. 精密機器 ／ 9,561.88 ／ -0.82
8. 証券業 ／ 386.57 ／ -0.85
9. サービス業 ／ 2,578.72 ／ -0.89
10. 建設業 ／ 1,143.12 ／ -0.99
11. 小売業 ／ 1,303.47 ／ -1.01
12. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,801.82 ／ -1.06
13. 銀行業 ／ 161.22 ／ -1.13
14. 水産・農林業 ／ 460.44 ／ -1.16
15. 非鉄金属 ／ 1,048.27 ／ -1.18
16. その他製品 ／ 3,566.64 ／ -1.22
17. その他金融業 ／ 709.89 ／ -1.51
18. 不動産業 ／ 1,431.24 ／ -1.58
19. 卸売業 ／ 2,021.22 ／ -1.70
20. 機械 ／ 2,045.17 ／ -1.76
21. 化学工業 ／ 2,084.33 ／ -1.77
22. 食料品 ／ 1,707.33 ／ -1.80
23. 鉄鋼 ／ 466.22 ／ -1.93
24. 空運業 ／ 198.66 ／ -2.01
25. 金属製品 ／ 1,181.66 ／ -2.11
26. パルプ・紙 ／ 499.72 ／ -2.14
27. 電気機器 ／ 3,359.43 ／ -2.22
28. 陸運業 ／ 1,761.28 ／ -2.46
29. 輸送用機器 ／ 3,440.85 ／ -2.59
30. 保険業 ／ 1,227.84 ／ -2.62
31. ガラス・土石製品 ／ 1,128.91 ／ -2.64
32. ゴム製品 ／ 3,349.55 ／ -3.40
33. 海運業 ／ 1,067.03 ／ -4.53《FA》
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