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出来高変化率ランキング（10時台）～三井エンジ、FRONTEOなどがランクイン

2022年2月17日 10:50

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記事提供元：フィスコ


*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三井エンジ、FRONTEOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月17日　10:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4932> アルマード　　　　 3628200 　87160　 4062.69% 19.06%
<1433> ベステラ　　　　　　302000 　20400　 1380.39% 3.54%
<6522> アスタリスク　　　　747200 　135920　 449.74% 4.52%
<2307> クロスキャット　　　178600 　33200　 437.95% 6.67%
<6391> 加地テック　　　　　22100 　5200　 325% 14.91%
<4583> カイオム　　　　　　1081000 　258180　 318.7% 2.25%
<5704> JMC　　　　　　　286400 　71100　 302.81% 8.97%
<3333> あさひ　　　　　　　712200 　189240　 276.35% -6.62%
<3906> ALBERT　　　　112200 　34260　 227.5% -1.7%
<5491> 日金属　　　　　　　776300 　297480　 160.96% 11.07%
<2742> ハローズ　　　　　　81900 　32760　 150% -0.95%
<4575> CANBAS　　　　1086200 　443300　 145.03% 4.5%
<7072> インティメート　　　106400 　50220　 111.87% 15.25%
<3481> 三菱地所物流REIT　　　　6730 　3271.4　 105.72% 0.35%
<4582> シンバイオ　　　　　5231500 　2606440　 100.71% 4.98%
<9127> 玉井船　　　　　　　132400 　74020　 78.87% -2.75%
<9308> 乾汽船　　　　　　　1370800 　778940　 75.98% -4.26%
<1541> 純プラ信　　　　　　27963 　16036.2　 74.37% 2.52%
<1737>* 三井エンジ　　　　　9700 　5620　 72.6% 0%
<2158>* FRONTEO　　　7187300 　4395800　 63.5% -16.26%
<9003>* 相鉄HD　　　　　　200600 　127940　 56.79% 4.55%
<8217> オークワ　　　　　　573900 　386620　 48.44% -3.14%
<8848>* レオパレス21　　　3092100 　2108060　 46.68% 6.91%
<4056> ニューラル　　　　　136300 　93180　 46.28% 13.49%
<3990>* UUUM　　　　　　118500 　82060　 44.41% 7.9%
<9115> 明治海　　　　　　　401800 　288440　 39.3% 2.68%
<1486> 上場米債ヘッジ無　　　　　　50310 　37000.6　 35.97% -0.19%
<1571>* 日経インバ　　　　　1989678 　1569927　 26.74% 0.39%
<7545> 西松屋チェ　　　　　850100 　673920　 26.14% -2.51%
<4174>* アピリッツ　　　　　25300 　20120　 25.75% -8.53%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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