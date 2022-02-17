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出来高変化率ランキング（10時台）～三井エンジ、FRONTEOなどがランクイン
*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三井エンジ、FRONTEOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月17日 10:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4932> アルマード 3628200 87160 4062.69% 19.06%
<1433> ベステラ 302000 20400 1380.39% 3.54%
<6522> アスタリスク 747200 135920 449.74% 4.52%
<2307> クロスキャット 178600 33200 437.95% 6.67%
<6391> 加地テック 22100 5200 325% 14.91%
<4583> カイオム 1081000 258180 318.7% 2.25%
<5704> JMC 286400 71100 302.81% 8.97%
<3333> あさひ 712200 189240 276.35% -6.62%
<3906> ALBERT 112200 34260 227.5% -1.7%
<5491> 日金属 776300 297480 160.96% 11.07%
<2742> ハローズ 81900 32760 150% -0.95%
<4575> CANBAS 1086200 443300 145.03% 4.5%
<7072> インティメート 106400 50220 111.87% 15.25%
<3481> 三菱地所物流REIT 6730 3271.4 105.72% 0.35%
<4582> シンバイオ 5231500 2606440 100.71% 4.98%
<9127> 玉井船 132400 74020 78.87% -2.75%
<9308> 乾汽船 1370800 778940 75.98% -4.26%
<1541> 純プラ信 27963 16036.2 74.37% 2.52%
<1737>* 三井エンジ 9700 5620 72.6% 0%
<2158>* FRONTEO 7187300 4395800 63.5% -16.26%
<9003>* 相鉄HD 200600 127940 56.79% 4.55%
<8217> オークワ 573900 386620 48.44% -3.14%
<8848>* レオパレス21 3092100 2108060 46.68% 6.91%
<4056> ニューラル 136300 93180 46.28% 13.49%
<3990>* UUUM 118500 82060 44.41% 7.9%
<9115> 明治海 401800 288440 39.3% 2.68%
<1486> 上場米債ヘッジ無 50310 37000.6 35.97% -0.19%
<1571>* 日経インバ 1989678 1569927 26.74% 0.39%
<7545> 西松屋チェ 850100 673920 26.14% -2.51%
<4174>* アピリッツ 25300 20120 25.75% -8.53%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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