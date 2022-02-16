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出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリート、JACRなどがランクイン

2022年2月16日 14:41

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記事提供元：フィスコ


*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリート、JACRなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [2月16日　14:24　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4592> サンバイオ　　　　 　6598000 　210740　 3030.87% -2.85%
<5491> 日金属　　　　　　 　1123400 　85300　 1217.00% 13.69%
<7816> スノーピーク　　　 　10744800 　941420　 1041.34% 0.07%
<6464> ツバキナカシマ　　 　1469300 　186700　 686.98% -16.9%
<9827> リリカラ　　　　　 　11864000 　1562200　 659.44% 15.56%
<2124> JACR　　　　　 　493800 　81800　 503.67% -8.8%
<4593> ヘリオス　　　　　 　1311500 　259020　 406.33% 14.07%
<5337> ダントーHD　　　 　1933100 　405400　 376.84% -6.22%
<4235> UFHD　　　　　 　171400 　36100　 374.79% 12.27%
<3989> シェアリングT　　 　17828500 　4092320　 335.66% -11.84%
<4885> 室町ケミカル　　　 　109500 　26780　 308.89% 6.77%
<7072> インティメート　　 　111000 　27360　 305.70% -7.98%
<2181> パーソルHD　　　 　3235800 　804120　 302.40% -6.39%
<1595>* NZAMJリート　 　100030 　26458　 278.07% 2.27%
<6619> WSCOPE　　　 　10331400 　2779620　 271.68% 6.39%
<7545> 西松屋チェ　　　　 　1401900 　384180　 264.91% 0.49%
<4374> ロボペイ　　　　　 　186300 　53240　 249.92% -4.62%
<9308> 乾汽船　　　　　　 　1640900 　472240　 247.47% 18.08%
<2212> 山崎パン　　　　　 　2603500 　750160　 247.06% -6.41%
<5704> JMC　　　　　　 　152700 　45660　 234.43% 9.42%
<4496> コマースワン　　　 　131700 　39420　 234.09% 2.23%
<9127> 玉井船　　　　　　 　170100 　51800　 228.38% 13.47%
<7383> ネットプロHD　　 　4990900 　1526040　 227.05% -11.25%
<8227> しまむら　　　　　 　528400 　175760　 200.64% -1.91%
<9275> ナルミヤ　　　　　 　177400 　59840　 196.46% -1.94%
<4174> アピリッツ　　　　 　40600 　13780　 194.63% 1.39%
<6250> やまびこ　　　　　 　423600 　143780　 194.62% 8.2%
<6069> トレンダーズ　　　 　183300 　63360　 189.30% 4.43%
<4259> エクサウィザーズ　 　770500 　267440　 188.10% 12.12%
<4371> CCT　　　　　　 　533000 　190880　 179.23% -3.55%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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