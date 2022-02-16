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出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリート、JACRなどがランクイン
*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリート、JACRなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月16日 14:24 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4592> サンバイオ 6598000 210740 3030.87% -2.85%
<5491> 日金属 1123400 85300 1217.00% 13.69%
<7816> スノーピーク 10744800 941420 1041.34% 0.07%
<6464> ツバキナカシマ 1469300 186700 686.98% -16.9%
<9827> リリカラ 11864000 1562200 659.44% 15.56%
<2124> JACR 493800 81800 503.67% -8.8%
<4593> ヘリオス 1311500 259020 406.33% 14.07%
<5337> ダントーHD 1933100 405400 376.84% -6.22%
<4235> UFHD 171400 36100 374.79% 12.27%
<3989> シェアリングT 17828500 4092320 335.66% -11.84%
<4885> 室町ケミカル 109500 26780 308.89% 6.77%
<7072> インティメート 111000 27360 305.70% -7.98%
<2181> パーソルHD 3235800 804120 302.40% -6.39%
<1595>* NZAMJリート 100030 26458 278.07% 2.27%
<6619> WSCOPE 10331400 2779620 271.68% 6.39%
<7545> 西松屋チェ 1401900 384180 264.91% 0.49%
<4374> ロボペイ 186300 53240 249.92% -4.62%
<9308> 乾汽船 1640900 472240 247.47% 18.08%
<2212> 山崎パン 2603500 750160 247.06% -6.41%
<5704> JMC 152700 45660 234.43% 9.42%
<4496> コマースワン 131700 39420 234.09% 2.23%
<9127> 玉井船 170100 51800 228.38% 13.47%
<7383> ネットプロHD 4990900 1526040 227.05% -11.25%
<8227> しまむら 528400 175760 200.64% -1.91%
<9275> ナルミヤ 177400 59840 196.46% -1.94%
<4174> アピリッツ 40600 13780 194.63% 1.39%
<6250> やまびこ 423600 143780 194.62% 8.2%
<6069> トレンダーズ 183300 63360 189.30% 4.43%
<4259> エクサウィザーズ 770500 267440 188.10% 12.12%
<4371> CCT 533000 190880 179.23% -3.55%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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