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今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、独IFO企業景況感指数、ユーロ圏CPIなど

2021年12月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、独IFO企業景況感指数、ユーロ圏CPIなど
＜国内＞


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見


＜海外＞
16:00　英・小売売上高指数(11月)　　0.8％
16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(11月)　　-30.3
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(12月15日まで1カ月間)　　0.61％
18:00　独・IFO企業景況感指数(12月)　95.5　96.5
19:00　欧・ユーロ圏CPI(11月)　0.5％　0.5％
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　8.50％　7.50％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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