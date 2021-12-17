関連記事
今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、独IFO企業景況感指数、ユーロ圏CPIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、独IFO企業景況感指数、ユーロ圏CPIなど
＜国内＞
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
＜海外＞
16:00 英・小売売上高指数(11月) 0.8％
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(11月) -30.3
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(12月15日まで1カ月間) 0.61％
18:00 独・IFO企業景況感指数(12月) 95.5 96.5
19:00 欧・ユーロ圏CPI(11月) 0.5％ 0.5％
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 8.50％ 7.50％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 12/16の強弱材料 12/16 08:41
- 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米住宅着工件数など 12/16 06:30
- 12/15の強弱材料 12/15 08:16
- 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など 12/15 06:30
- 12/14の強弱材料 12/14 08:53