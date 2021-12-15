アシロ　ストップ高、22年10月期の営業利益予想12.4％増、リーガルメディアで営業体制強化／新興市場スナップショット



*12:41JST <7378> アシロ 708 +100

ストップ高。22年10月期の営業利益予想を前期比12.4％増の4.06億円と発表している。弁護士を主要顧客とするリーガルメディアで営業体制を強化して新規販売枠数を増加させるほか、その他の顧客を対象とする派生メディアの送客数を増加させる。同時に発表した21年10月期の営業利益は8.5％増の3.61億円で着地した。リーガルメディア関連事業が伸び、増益確保に貢献した。《ST》