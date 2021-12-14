

*07:31JST NY金：小幅高で1788.30ドル、米長期金利低下で下げ渋る

NY金先物2月限は、小幅高（COMEX金2月限終値：1788.30 ↑3.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+3.50ドルの1788.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1782.20ドル-1792.80ドル。ロンドン市場の中盤にかけて1792.80ドルまで買われた後、、ニューヨーク市場の序盤に1782.20ドルまで売られたが、米長期金利の低下を意識して下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に1788ドル近辺で推移した。《FA》