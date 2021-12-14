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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(12月10日現在、日本銀行)
13:30 鉱工業生産(10月) 1.1％
13:30 設備稼働率(10月) -7.3％
CP買い入れオペ(日本銀行)
＜海外＞
15:30 印・卸売物価指数(11月) 11.94％ 12.54
16:00 英・失業率(11月) 5.1％
16:00 英・ILO失業率(3カ月)(10月) 4.2％ 4.3％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(10月) 1.5％ -0.2％
20:00 ブ・ブラジル中央銀行が金融政策決定会合議事録公表
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(10月) -0.6％
22:30 米・生産者物価コア指数(11月) 6.8％ 6.8％
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(15日まで)
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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