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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など

2021年12月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(12月10日現在、日本銀行)
13:30　鉱工業生産(10月)　　1.1％
13:30　設備稼働率(10月)　　-7.3％


CP買い入れオペ(日本銀行)


＜海外＞
15:30　印・卸売物価指数(11月)　11.94％　12.54
16:00　英・失業率(11月)　　5.1％
16:00　英・ILO失業率(3カ月)(10月)　4.2％　4.3％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(10月)　1.5％　-0.2％
20:00　ブ・ブラジル中央銀行が金融政策決定会合議事録公表
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(10月)　　-0.6％
22:30　米・生産者物価コア指数(11月)　6.8％　6.8％


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(15日まで)

国際エネルギー機関(IEA)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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