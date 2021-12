京都の老舗・名店が集うデッドストック蚤の市、パスザバトン 京都祇園店で

パスザバトン(PASS THE BATON) 京都祇園店は、ホールラブキョウト(Whole Love Kyoto)とのコラボレーションイベント「good forms of Kyoto」を、2021年12月18日(土)から2022年1月10日(月・祝)まで開催する。

■“鼻緒シューズ”など京都の職人とタッグを組んだプロダクト

会期中は、スニーカーに鼻緒を配した“鼻緒シューズ”で知られる京都発のブランド・ホールラブキョウトが、オリジナル商品をフルラインナップで展開。

鼻緒シューズをはじめ、京都の職人とのタッグによって生み出される、京都の伝統文化を新たな視点で解釈したプロダクトがずらりと並ぶ。

■京都の老舗・名店のデッドストックを集めた蚤の市

また、京都で100年以上続く老舗のみを集めてかるたにした「京都100年かるた」に登場する老舗・名店のデッドストックを一堂に集めた蚤の市も開催。

160年以上続く、刃物専門店「八木包丁店」による手打ちの銅のやかんや鶴・亀など和柄の抜き型など、器、道具のデッドストックが揃う。550年以上続く菓子と蕎麦の店「本家尾張屋」や、元々は江戸時代から続く商家の屋敷だった「日昇別荘」など、バラエティ豊かな老舗が出店する。

■日常で使える職人の道具も展示販売

さらに、京都の職人の道具も展示販売。倉庫に眠っていた職人たちの道具を、日常的に使える見立てで展開する。加えて、漆や染織など、京都の伝統工芸を継承する職人たちが実際に使用している道具も展示。京都の伝統工芸の世界に触れられる機会となっている。

【詳細】

「good forms of Kyoto」by ホールラブキョウト

会期:2021年12月18日(土)~2022年1月10日(月・祝)

開催場所:パスザバトン 京都祇園店

住所:京都府京都市東山区末吉町77-6

TEL:075-708-3668

営業時間:11:00~18:30



■販売商品例

・鼻緒シューズ 18,480円

・一澤信三郎帆布トートバッグ 20,020円

・京都100年かるた 3,960円

・清水焼の菓子型 550円

・にぎり鋏 16,500円