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Google、AndroidゲームをWindows上でプレイ可能へ
記事提供元：スラド
Google が Android ゲームを Windows 上でプレイ可能にする計画を明らかにした (The Verge の記事、 9to5Google の記事、 Windows Central の記事、 動画)。
2022 年には Google Play のお気に入りのゲームをスマートフォンやタブレット、Chromebook のほか、Windows でもシームレスに切り替えてプレイ可能になるという。Windows 上での Android アプリ実行は Microsoft や BlueStacks などとの提携によるものではなく、独自に開発したものとのことだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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