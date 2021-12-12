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Google、AndroidゲームをWindows上でプレイ可能へ

2021年12月12日 16:58

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記事提供元：スラド

Google が Android ゲームを Windows 上でプレイ可能にする計画を明らかにした (The Verge の記事9to5Google の記事Windows Central の記事動画)。

2022 年には Google Play のお気に入りのゲームをスマートフォンやタブレット、Chromebook のほか、Windows でもシームレスに切り替えてプレイ可能になるという。Windows 上での Android アプリ実行は Microsoft や BlueStacks などとの提携によるものではなく、独自に開発したものとのことだ。　

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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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