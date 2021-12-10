ＩＮＣ　ストップ安売り気配、22年3月期の営業損益予想を下方修正、費用が想定上回り赤字転落／新興市場スナップショット

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ストップ安売り気配。22年3月期の営業損益を従来予想の0.43億円の黒字から0.73億円の赤字（前期実績0.31億円の黒字）に下方修正している。メディアマネジメントサービスのクライアント開拓進捗などを受けて売上高予想は15.30億円から16.28億円（同13.76億円）に引き上げたものの、新規の株式取得や事業買収によるのれん償却費などが発生したことから費用が当初想定を上回り、赤字に転落する見通しとなった。《ST》