

*08:23JST 12/7

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（35227.03、+646.95）

・ナスダック総合指数は上昇（15225.15、+139.68）

・シカゴ日経先物は上昇（28095、大阪比+245）

・1ドル113.40-50円

・VIX指数は低下（27.18、-3.49）

・米原油先物は上昇（69.49、+3.23）

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27927.37、-102.20）

・SOX指数は下落（3800.07、-4.46）

・米長期金利は上昇

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・毎月勤労統計（10月）

・家計調査（10月）

・景気動向指数（10月）

・黒田日銀総裁が「AMRO's 10th Anniversary Celebration」であいさつ

・中国貿易統計（11月）

・中国外貨準備高（11月）

・豪オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独鉱工業生産指数（10月）

・ユーロ圏GDP改定値（7-9月）

・独ZEW期待指数（12月）

・米貿易収支（10月）

・米消費者信用残高（10月）

・欧州財務相理事会

・米露首脳会談《ST》