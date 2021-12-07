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12/7の強弱材料

2021年12月7日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 12/7
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（35227.03、+646.95）
・ナスダック総合指数は上昇（15225.15、+139.68）
・シカゴ日経先物は上昇（28095、大阪比+245）
・1ドル113.40-50円
・VIX指数は低下（27.18、-3.49）
・米原油先物は上昇（69.49、+3.23）
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（27927.37、-102.20）
・SOX指数は下落（3800.07、-4.46）
・米長期金利は上昇
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現

留意事項
・毎月勤労統計（10月）
・家計調査（10月）
・景気動向指数（10月）
・黒田日銀総裁が「AMRO's 10th Anniversary Celebration」であいさつ
・中国貿易統計（11月）
・中国外貨準備高（11月）
・豪オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独鉱工業生産指数（10月）
・ユーロ圏GDP改定値（7-9月）
・独ZEW期待指数（12月）
・米貿易収支（10月）
・米消費者信用残高（10月）
・欧州財務相理事会
・米露首脳会談《ST》

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