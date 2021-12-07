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今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、米貿易収支など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、米貿易収支など
＜国内＞
08:30 実質賃金総額(10月) -0.5％ -0.6％
08:30 家計支出(10月) -0.5％ -1.9％
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(10月) 0.5％ 0.2％
14:00 景気一致指数(10月) 90.0 88.7
14:00 景気先行CI指数(10月) 102.5 100.9
15:00 コール市場残高(11月、日本銀行)
18:15 黒田日銀総裁が「AMRO's 10th Anniversary Celebration」であいさつ
＜海外＞
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
15:45 スイス・失業率(11月) 2.7％
16:00 独・鉱工業生産指数(10月) 1.3％ -1.1％
18:30 南ア・GDP(7-9月) 4.0％ 19.3％
19:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月) 3.7％ 3.7％
19:00 独・ZEW期待指数(12月) 26.1 31.7
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(11月) -0.31％ 1.60％
22:30 加・貿易収支(10月) 18.6億加ドル
22:30 米・貿易収支(10月) -667億ドル -809億ドル
22:30 米・非農業部門労働生産性(7-9月) -4.9％ -5.0％
29:00 米・消費者信用残高(10月) 250.00億ドル 299.13億ドル
中・貿易収支(11月) 794億ドル 845.4億ドル
中・外貨準備高(11月) 3兆2076億ドル 3兆2176億1千万ドル
欧・欧財務相理事会
欧・欧保健相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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