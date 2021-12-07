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今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、米貿易収支など

2021年12月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、米貿易収支など
＜国内＞
08:30　実質賃金総額(10月)　-0.5％　-0.6％
08:30　家計支出(10月)　-0.5％　-1.9％
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(10月)　0.5％　0.2％
14:00　景気一致指数(10月)　90.0　88.7
14:00　景気先行CI指数(10月)　102.5　100.9
15:00　コール市場残高(11月、日本銀行)
18:15　黒田日銀総裁が「AMRO's 10th Anniversary Celebration」であいさつ


＜海外＞
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
15:45　スイス・失業率(11月)　　2.7％
16:00　独・鉱工業生産指数(10月)　1.3％　-1.1％
18:30　南ア・GDP(7-9月)　4.0％　19.3％
19:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月)　3.7％　3.7％
19:00　独・ZEW期待指数(12月)　26.1　31.7
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(11月)　-0.31％　1.60％
22:30　加・貿易収支(10月)　　18.6億加ドル
22:30　米・貿易収支(10月)　-667億ドル　-809億ドル
22:30　米・非農業部門労働生産性(7-9月)　-4.9％　-5.0％
29:00　米・消費者信用残高(10月)　250.00億ドル　299.13億ドル


中・貿易収支(11月)　794億ドル　845.4億ドル

中・外貨準備高(11月)　3兆2076億ドル　3兆2176億1千万ドル

欧・欧財務相理事会

欧・欧保健相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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