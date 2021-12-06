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12/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:15JST 12/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28029.57、+276.20）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34580.08、-59.71）
・ナスダック総合指数は下落（15085.47、-295.85）
・シカゴ日経先物は下落（27790、大阪比-280）
・1ドル112.80-90円
・SOX指数は下落（3804.54、-6.28）
・VIX指数は上昇（30.67、+2.72）
・米原油先物は下落（66.26、-0.24）
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・車名別新車販売（11月）
・十倉経団連会長会見
・臨時国会召集
・衆院本会議で岸田首相の所信表明演説
・独製造業受注（10月）
・ユーロ圏財務相会合
・プーチン露大統領がインド訪問
・タイは休場、イタリアは短縮取引《ST》
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