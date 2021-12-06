

*08:15JST 12/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28029.57、+276.20）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34580.08、-59.71）

・ナスダック総合指数は下落（15085.47、-295.85）

・シカゴ日経先物は下落（27790、大阪比-280）

・1ドル112.80-90円

・SOX指数は下落（3804.54、-6.28）

・VIX指数は上昇（30.67、+2.72）

・米原油先物は下落（66.26、-0.24）

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・車名別新車販売（11月）

・十倉経団連会長会見

・臨時国会召集

・衆院本会議で岸田首相の所信表明演説

・独製造業受注（10月）

・ユーロ圏財務相会合

・プーチン露大統領がインド訪問

・タイは休場、イタリアは短縮取引《ST》