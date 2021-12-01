

*08:24JST 12/1

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（27675、大阪比+205）

・1ドル113.10-20円

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27821.76、-462.16）

・NYダウは下落（34483.72、-652.22）

・ナスダック総合指数は下落（15537.69、-245.14）

・SOX指数は下落（3833.22、-77.32）

・VIX指数は上昇（27.19、+4.23）

・米原油先物は下落（66.18、-3.77）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・法人企業統計（7-9月）

・製造業PMI（11月）

・自動車販売台数（11月）

・新型コロナワクチン3回目接種開始

・豪GDP（7-9月）

・中国財新製造業PMI（11月）

・ユーロ圏製造業PMI（11月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（11月）

・米ADP全米雇用報告（11月）

・米製造業PMI（11月）

・米建設支出（10月）

・米ISM製造業景況指数（11月）

・米下院金融委員会でFRBと財務省のコロナ対応巡る公聴会

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁が講演

・経済協力開発機構（OECD）が世界経済見通しを公表《ST》