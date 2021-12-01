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12/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 12/1
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（27675、大阪比+205）
・1ドル113.10-20円
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27821.76、-462.16）
・NYダウは下落（34483.72、-652.22）
・ナスダック総合指数は下落（15537.69、-245.14）
・SOX指数は下落（3833.22、-77.32）
・VIX指数は上昇（27.19、+4.23）
・米原油先物は下落（66.18、-3.77）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・法人企業統計（7-9月）
・製造業PMI（11月）
・自動車販売台数（11月）
・新型コロナワクチン3回目接種開始
・豪GDP（7-9月）
・中国財新製造業PMI（11月）
・ユーロ圏製造業PMI（11月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（11月）
・米ADP全米雇用報告（11月）
・米製造業PMI（11月）
・米建設支出（10月）
・米ISM製造業景況指数（11月）
・米下院金融委員会でFRBと財務省のコロナ対応巡る公聴会
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁が講演
・経済協力開発機構（OECD）が世界経済見通しを公表《ST》
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