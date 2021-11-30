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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、鉱工業生産指数など

2021年11月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(10月)　1.17倍　1.16倍
08:30　失業率(10月)　2.8％　2.8％
08:50　鉱工業生産指数(10月)　-5.4％　-5.4％
14:00　住宅着工件数(10月)　6.0％　4.3％
17:00　国債買い入れ日程(12月、日本銀行)


ボードルアが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)

立憲民主党代表選投開票


＜海外＞

09:30　豪・経常収支(7-9月)　280億豪ドル　205億豪ドル
10:00　中・製造業PMI(11月)　49.8　49.2
10:00　中・非製造業PMI(11月)　51.3　52.4
10:00　中・総合PMI(11月)　　50.8
16:00　トルコ・GDP(7-9月)　21.7％　21.7％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(11月)　5.4％　5.4％
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(11月)　2.2％　2.0％
19:30　印・財政赤字(10月)　　5884億2000万ルピー
21:00　ブ・全国失業率(9月)　12.9％　13.2％
21:00　印・インフラ産業8業種(10月)　　4.4％
21:00　印・GDP(7-9月)　8.0％　20.1％
21:30　ブ・基礎的財政収支(10月)　　129億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(10月)　58.2％　58.5％
22:30　加・GDP(7-9月)　2.5％　-1.1％
23:00　米・FHFA住宅価格指数(9月)　1.2％　1.0％
23:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(9月)　　19.66％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(11月)　67.0　68.4
24:00　米・消費者信頼感指数(11月)　110.0　113.8


米・FRB議長とイエレン財務長官が上院銀行委で証言

スイス・世界貿易機関(WTO)閣僚会合(12月3日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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