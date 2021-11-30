

*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、鉱工業生産指数など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(10月) 1.17倍 1.16倍

08:30 失業率(10月) 2.8％ 2.8％

08:50 鉱工業生産指数(10月) -5.4％ -5.4％

14:00 住宅着工件数(10月) 6.0％ 4.3％

17:00 国債買い入れ日程(12月、日本銀行)



ボードルアが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)

立憲民主党代表選投開票



＜海外＞

09:30 豪・経常収支(7-9月) 280億豪ドル 205億豪ドル

10:00 中・製造業PMI(11月) 49.8 49.2

10:00 中・非製造業PMI(11月) 51.3 52.4

10:00 中・総合PMI(11月) 50.8

16:00 トルコ・GDP(7-9月) 21.7％ 21.7％

17:55 独・失業率(失業保険申請率)(11月) 5.4％ 5.4％

19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(11月) 2.2％ 2.0％

19:30 印・財政赤字(10月) 5884億2000万ルピー

21:00 ブ・全国失業率(9月) 12.9％ 13.2％

21:00 印・インフラ産業8業種(10月) 4.4％

21:00 印・GDP(7-9月) 8.0％ 20.1％

21:30 ブ・基礎的財政収支(10月) 129億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(10月) 58.2％ 58.5％

22:30 加・GDP(7-9月) 2.5％ -1.1％

23:00 米・FHFA住宅価格指数(9月) 1.2％ 1.0％

23:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(9月) 19.66％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(11月) 67.0 68.4

24:00 米・消費者信頼感指数(11月) 110.0 113.8



米・FRB議長とイエレン財務長官が上院銀行委で証言

スイス・世界貿易機関(WTO)閣僚会合(12月3日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》