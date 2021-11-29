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29日の日本国債市場概況：債券先物は151円74銭で終了

2021年11月29日 17:37

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記事提供元：フィスコ


*17:37JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は151円74銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円74銭 高値151円81銭 安値151円69銭 引け151円74銭
売買高総計22341枚

2年 430回 -0.130％
5年 149回 -0.090％
10年 364回 0.070％
20年 178回 0.470％

債券先物12月限は、151円74銭で取引を開始。米10年債利回りの上昇を受けていったん売られたとみられ、151円69銭まで下げた。その後、日経平均株価の下げ幅拡大や円高展開を受けて買いが優勢になり、151円81銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と5年債が買われ、10年債と20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.54％、10年債は1.52％、30年債は1.85％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.32％、英国債は0.84％、オーストラリア10年債は1.73％、NZ10年債は2.49％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30　英・10月住宅ローン承認件数(中銀)（予想：7.00万件、9月：7.26万件）
・19:00　ユーロ圏・11月景況感指数（予想：117.5、10月：118.6）
・22:00　独・11月消費者物価指数速報値（前年比予想：+5.0％、10月：+4.5％）
・24:00　米・10月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.8％、9月：-2.3％）
・24:30　米・11月ダラス連銀製造業活動指数（予想：17.0、10月：14.6）
・05:00　ウィリアムズNY連銀総裁あいさつ（NYイノベーションセンター）
・05:05　パウエル米FRB議長あいさつ（録画、NY連銀主催イベント）
・07:05　ボウマン米FRB理事討論会参加（カナダ中銀主催）《KK》

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