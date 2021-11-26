シチズン時計が高値を更新、11月30日から自社株買いを開始

■発行株数の7.99%の2500万株、取得総額100億円

シチズン時計<7762>(東1)は11月26日、再び上値を追って始まり、取引開始後は6%高の555円(33円高)まで上げて約2カ月半ぶりに年初来の高値を更新している。25日の16時に自己株式の取得(自社株買い)を発表し、好感買いが先行している。

自社株買いは、取得株式総数2500万株(自己株式を除く発行済株式総数の7.99%)、取得総額100億円を上限に、2021年11月30日から22年6月30日まで行うとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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