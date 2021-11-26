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JトラストグループのJトラストロイヤル銀行が新デザインの支店を開設
■カンボジアの首都プノンペン、国道一号線のチバーアンポフ地区に
Jトラスト<8508>(東2)の東南アジア金融事業の中核でカンボジアの商業銀行であるJトラストロイヤル銀行は2021年11月22日、お客様の利便性向上のため、首都プノンペンでも経済活動が盛んな国道一号線沿いのチバーアンポフ地区で、チバーアンポフ支店(J Trust Royal Bank Chbar Ampov Branch)の営業を開始した。新規設計された支店で経験豊富なスタッフが信頼のサービスを提供する。
同社では、「これを機に関係者一同より一層皆様のご期待にお応えできるよう精励する決意です。新規設計された支店で経験豊富なスタッフが提供する信頼のサービスをご体験ください」としている。
【チバーアンポフ支店】 営業時間:8:00～16:00(月曜日～金曜日)、8:00～12:00(土曜日) <ATM Service>:24/7 <住所>:No.72ABCD, National Road No.1,Phum Kaoh Norea, Sangkat Nirouth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh <問い合せ先>
■ジャパンデスク(日本語)
Tel:+855 77 555 024(リン直通)ただしRetail Bankingはコサールへ (Email : japandesk@jtrustroyal.com ; rathkimlin.ro@jtrustroyal.com) (HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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