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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：11月25日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
記事提供元：フィスコ
*12:56JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：11月25日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
11月24日-11月27日：CoinFestUK 2021（開催地：マンチェスター）
11月26日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間11月27日午前1時）
11月30日-12月1日：Dcentral Miami Conference - Art Basel（開催地：マイアミ）
12月1日：Blockchain Fest 2021 Singapore（開催地：シンガポール）
12月2日-12月4日：Blockchance Europe 2021（開催地：ハンブルク）
12月6日-12月8日：APAC Blockchain Conference 2021（開催地：シドニー）
12月13日-12月16日：European Blockchain Convention（開催地オンライン）
12月14日：After the Bell Panel: Tokenization（開催地：シカゴ）
12月14日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間12月15日）
12月13日-12月16日：DCS2021（開催地：アブダビ）
12月16日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間12月17日）《TY》
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