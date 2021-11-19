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【市場反応】カナダ9月小売売上高、予想ほど悪化せず、加ドル強含む
記事提供元：フィスコ
*22:58JST 【市場反応】カナダ9月小売売上高、予想ほど悪化せず、加ドル強含む
カナダ9月小売売上高は前月比—0.6％となった。8月+2.1％からマイナスに落ち込んだものの予想-1.7％ほど悪化しなかった。
結果を受けてカナダドルは強含み推移。ドル・カナダは1.266カナダドルから1.2632カナダドルまでじり安推移。カナダ円は89円71銭から90円15銭へ上昇した。
【経済指標】
・カナダ・9月小売売上高：前月比—0.6％（予想：-1.7％、8月：+2.1％）《KY》
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