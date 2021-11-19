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クボタ 大幅続伸、インドのトラクターメーカーを買収
記事提供元：フィスコ
*10:47JST クボタ---大幅続伸、インドのトラクターメーカーを買収
クボタ<6326>は大幅続伸。インドのトラクターメーカーであるEscorts Limited（EL）への出資比率を引き上げ、子会社化すると発表。第三者割当増資の引き受け及び株式公開買い付けに合計約1400億円を投じ、現在の出資比率9.09％から53.50％に引き上げる。引き続き成長が見込まれるインド市場に加え、新興国を中心にベーシックトラクタの市場が拡大していくことを見据え、両社の強みを活かした連携を強化する方針。《YN》
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