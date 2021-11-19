11/19の強弱材料



*08:46JST 11/19

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（15993.71、+72.14）

・シカゴ日経先物は上昇（29610、大阪日中比+40）

・1ドル114.20-30円

・SOX指数は上昇（3899.96、+68.52）

・米原油先物は上昇（78.41、+0.86）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29598.66、-89.67）

・NYダウは下落（35870.95、-60.10）

・VIX指数は上昇（17.59、+0.48）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・消費者物価指数（10月）

・AB&Companyが東証マザーズに新規上場

・政府が経済対策を決定

・東京海上<8766>などで9月中間決算発表ほぼ終了

・中国広州モーターショー（28日）

・英小売売上高指数（10月）

・ユーロ圏経常収支（9月）

・米クラリダFRB副議長がサンフランシスコ連銀のイベントで講演《ST》