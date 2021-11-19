関連記事
11/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 11/19
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（15993.71、+72.14）
・シカゴ日経先物は上昇（29610、大阪日中比+40）
・1ドル114.20-30円
・SOX指数は上昇（3899.96、+68.52）
・米原油先物は上昇（78.41、+0.86）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29598.66、-89.67）
・NYダウは下落（35870.95、-60.10）
・VIX指数は上昇（17.59、+0.48）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・消費者物価指数（10月）
・AB&Companyが東証マザーズに新規上場
・政府が経済対策を決定
・東京海上<8766>などで9月中間決算発表ほぼ終了
・中国広州モーターショー（28日）
・英小売売上高指数（10月）
・ユーロ圏経常収支（9月）
・米クラリダFRB副議長がサンフランシスコ連銀のイベントで講演《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、ユーロ圏経常収支など 11/19 06:30
- 11/18の強弱材料 11/18 08:27
- 今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、トルコ中央銀行が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など 11/18 06:30
- 11/17の強弱材料 11/17 08:23
- 今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、英消費者物価コア指数など 11/17 06:30