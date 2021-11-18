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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、ゴム製品、医薬品なども下落。一方、ガラス・土石製品が上昇率トップ。そのほかサービス業、その他製品、機械、非鉄金属なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ガラス・土石製品 ／ 1,199.68 ／ 0.94
2. サービス業 ／ 3,267.65 ／ 0.90
3. その他製品 ／ 3,510.46 ／ 0.65
4. 機械 ／ 2,313.92 ／ 0.56
5. 非鉄金属 ／ 977.1 ／ 0.56
6. 証券業 ／ 377.42 ／ 0.53
7. 精密機器 ／ 11,746.06 ／ 0.47
8. 空運業 ／ 210.71 ／ 0.40
9. 電力・ガス業 ／ 319.02 ／ 0.27
10. 陸運業 ／ 1,842.03 ／ 0.27
11. 電気機器 ／ 4,099.25 ／ 0.23
12. 建設業 ／ 1,150.11 ／ 0.16
13. 不動産業 ／ 1,476.5 ／ 0.05
14. 化学工業 ／ 2,354.7 ／ -0.06
15. 金属製品 ／ 1,363.21 ／ -0.08
16. 輸送用機器 ／ 3,559.47 ／ -0.11
17. パルプ・紙 ／ 510.86 ／ -0.14
18. その他金融業 ／ 735.15 ／ -0.19
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,797.21 ／ -0.28
20. 卸売業 ／ 1,881.07 ／ -0.47
21. 食料品 ／ 1,719.61 ／ -0.62
22. 情報・通信業 ／ 5,120.06 ／ -0.68
23. 銀行業 ／ 144.02 ／ -0.69
24. 保険業 ／ 1,097.1 ／ -0.70
25. 繊維業 ／ 597.93 ／ -0.79
26. 小売業 ／ 1,368.81 ／ -1.00
27. 鉄鋼 ／ 427.83 ／ -1.04
28. 水産・農林業 ／ 463.28 ／ -1.11
29. 医薬品 ／ 3,062.35 ／ -1.14
30. ゴム製品 ／ 3,396.42 ／ -1.67
31. 石油・石炭製品 ／ 996.29 ／ -3.48
32. 海運業 ／ 767.3 ／ -3.97
33. 鉱業 ／ 269.83 ／ -6.57《FA》
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