関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～日電硝、DIAM225などがランクイン
*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日電硝、DIAM225などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月18日 14:26 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<9246> プロジェクトC 2605100 129620 1909.80% -2.45%
<6875> メガチップス 600900 72320 730.89% 16.63%
<8783> GFA 16931600 2255020 650.84% -7.88%
<6378> 木村化 3459800 500880 590.74% 10.41%
<9919> 関西スパ 597800 102100 485.50% 8.84%
<4390> ips 815500 144300 465.14% 6.35%
<2633> NFS&P500ヘッジ無 99770 18622 435.76% -0.68%
<6195> ホープ 1597200 323220 394.15% 17.76%
<3680> ホットリンク 5617700 1161620 383.61% 14.09%
<3558> ロコンド 262200 57680 354.58% 3.59%
<7031> インバウンド 56200 14220 295.22% 6.87%
<6554> エスユーエス 2624700 666000 294.10% 12.52%
<4371> CCT 734300 190760 284.93% -15.01%
<4523> エーザイ 2522100 661400 281.33% -8.75%
<4751> サイバー 9808600 2866800 242.14% 6.43%
<3662> エイチーム 1368200 410420 233.37% -12.4%
<5214>* 日電硝 2241200 682300 228.48% 7.07%
<2630> MXSS&P500ヘッジ有 27394 8362.8 227.57% -0.08%
<3397> トリドールHD 3132700 996340 214.42% -9.03%
<2929> ファーマフーズ 1786200 568100 214.42% 6.16%
<7734> 理計器 276200 88860 210.83% 10.74%
<4377> ワンキャリア 224100 72720 208.17% 8.19%
<6955> FDK 512800 171740 198.59% -6.24%
<2979> SOSiLA 6841 2292.6 198.39% -1.69%
<8609> 岡三 683800 233000 193.48% 2.42%
<2039> 原油ベア 84896 29208 190.66% 2.22%
<7808> CSランバー 71200 25420 180.09% -9.05%
<9543> 静岡ガス 299000 108400 175.83% -1.33%
<1369>* DIAM225 2622 952.4 175.30% 0%
<4393> バンクオブイノベ 504700 187240 169.55% 4.95%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 大平洋金属 急伸、シティインデックスイレブンスが買い増し 11/18 14:44
- オプティム AI・IoTプラットフォームサービス「OPTiM Cloud IoT OS」のバージョンアップを実施 11/18 14:43
- 出来高変化率ランキング（13時台）～プロジェクトC、メガチップスなどがランクイン 11/18 14:40
- トリドールHD 急落、将来成長踏まえても割高とし国内証券が格下げ 11/18 14:29
- 出来高変化率ランキング（13時台）～プロジェクトC、メガチップスなどがランクイン 11/18 14:02