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出来高変化率ランキング（14時台）～日電硝、DIAM225などがランクイン

2021年11月18日 14:44

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記事提供元：フィスコ


*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日電硝、DIAM225などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月18日　14:26　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<9246> プロジェクトC　　 　2605100 　129620　 1909.80% -2.45%
<6875> メガチップス　　　 　600900 　72320　 730.89% 16.63%
<8783> GFA　　　　　　 　16931600 　2255020　 650.84% -7.88%
<6378> 木村化　　　　　　 　3459800 　500880　 590.74% 10.41%
<9919> 関西スパ　　　　　 　597800 　102100　 485.50% 8.84%
<4390> ips　　　　　　 　815500 　144300　 465.14% 6.35%
<2633> NFS&P500ヘッジ無 　99770 　18622　 435.76% -0.68%
<6195> ホープ　　　　　　 　1597200 　323220　 394.15% 17.76%
<3680> ホットリンク　　　 　5617700 　1161620　 383.61% 14.09%
<3558> ロコンド　　　　　 　262200 　57680　 354.58% 3.59%
<7031> インバウンド　　　 　56200 　14220　 295.22% 6.87%
<6554> エスユーエス　　　 　2624700 　666000　 294.10% 12.52%
<4371> CCT　　　　　　 　734300 　190760　 284.93% -15.01%
<4523> エーザイ　　　　　 　2522100 　661400　 281.33% -8.75%
<4751> サイバー　　　　　 　9808600 　2866800　 242.14% 6.43%
<3662> エイチーム　　　　 　1368200 　410420　 233.37% -12.4%
<5214>* 日電硝　　　　　　 　2241200 　682300　 228.48% 7.07%
<2630> MXSS&P500ヘッジ有 　27394 　8362.8　 227.57% -0.08%
<3397> トリドールHD　　 　3132700 　996340　 214.42% -9.03%
<2929> ファーマフーズ　　 　1786200 　568100　 214.42% 6.16%
<7734> 理計器　　　　　　 　276200 　88860　 210.83% 10.74%
<4377> ワンキャリア　　　 　224100 　72720　 208.17% 8.19%
<6955> FDK　　　　　　 　512800 　171740　 198.59% -6.24%
<2979> SOSiLA　　　 　6841 　2292.6　 198.39% -1.69%
<8609> 岡三　　　　　　　 　683800 　233000　 193.48% 2.42%
<2039> 原油ベア　　　　　 　84896 　29208　 190.66% 2.22%
<7808> CSランバー　　　 　71200 　25420　 180.09% -9.05%
<9543> 静岡ガス　　　　　 　299000 　108400　 175.83% -1.33%
<1369>* DIAM225　　 　2622 　952.4　 175.30% 0%
<4393> バンクオブイノベ　 　504700 　187240　 169.55% 4.95%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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