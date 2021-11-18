

*13:23JST ウェザーニューズ---急伸、中期的成長に期待し国内証券がカバレッジ開始

ウェザーニューズ<4825>は急伸。岩井コスモ証券は投資判断を「A」、目標株価を12000円でカバレッジ開始。気候変動に伴う異常気象が世界各地で発生している中、気象情報への世界的な関心の高まりを背景に成長が期待できると指摘。スマートフォン気象アプリ「ウェザーニュース」関連収入が拡大基調にある個人向け気象サービスの成長に、新型コロナ沈静化に伴う経済再開の動きが追い風になる法人向け気象サービスの収益改善が加わり、中期的な成長が期待できるとみている。《YN》