関連記事
ウェザーニューズ 急伸、中期的成長に期待し国内証券がカバレッジ開始
記事提供元：フィスコ
*13:23JST ウェザーニューズ---急伸、中期的成長に期待し国内証券がカバレッジ開始
ウェザーニューズ<4825>は急伸。岩井コスモ証券は投資判断を「A」、目標株価を12000円でカバレッジ開始。気候変動に伴う異常気象が世界各地で発生している中、気象情報への世界的な関心の高まりを背景に成長が期待できると指摘。スマートフォン気象アプリ「ウェザーニュース」関連収入が拡大基調にある個人向け気象サービスの成長に、新型コロナ沈静化に伴う経済再開の動きが追い風になる法人向け気象サービスの収益改善が加わり、中期的な成長が期待できるとみている。《YN》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- INPEX 急落、原油先物価格の下落で売り急ぎ 11/18 13:10
- 楽天グループ +2σが位置する1300円近辺を意識したトレンド形成に 11/18 12:59
- 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ファーストリテが1銘柄で約69円分押し下げ 11/18 12:49
- 【M&A速報：2021/11/18（1）】日本電産<6594>、OKK<6205>を買収へ 11/18 12:08
- アイ・エス・ビー 「L-Share Router」が八戸西健診プラザの検診車用画像転送システムに採用 11/18 12:07