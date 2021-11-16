関連記事
大阪金概況：上昇、インフレ警戒や円安・ドル高による割安感を意識
記事提供元：フィスコ
*16:05JST 大阪金概況：上昇、インフレ警戒や円安・ドル高による割安感を意識
大阪取引所金標準先物 22年10月限・日中取引終値：6843円（前日日中取引終値↑53円）
・推移レンジ：高値6852円-安値6820円
16日の大阪取引所金標準先物（期先：22年10月限）は上昇した。市場では引き続きインフレが意識され、ヘッジ（回避）手段として金の投資需要が継続している。加えて、今日は外為市場で一時114円30銭前後と、昨日15時頃に比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことから、円建てで取引される金先物の割安感が意識され、こうした動きを映し、今日の金先物は買いが優勢の展開となった。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 米中関係改善期待などから一時3万円の大台回復目前に【クロージング】 11/16 16:03
- 日経VI：低下、米中首脳協議が終了し安心感 11/16 16:00
- 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ 11/16 15:39
- Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け） 11/16 15:39
- 日経平均大引け：前日比31.32円高の29808.12円 11/16 15:09