

*16:05JST 大阪金概況：上昇、インフレ警戒や円安・ドル高による割安感を意識

大阪取引所金標準先物 22年10月限・日中取引終値：6843円（前日日中取引終値↑53円）

・推移レンジ：高値6852円-安値6820円

16日の大阪取引所金標準先物（期先：22年10月限）は上昇した。市場では引き続きインフレが意識され、ヘッジ（回避）手段として金の投資需要が継続している。加えて、今日は外為市場で一時114円30銭前後と、昨日15時頃に比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことから、円建てで取引される金先物の割安感が意識され、こうした動きを映し、今日の金先物は買いが優勢の展開となった。《FA》