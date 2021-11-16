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東京為替：米長期金利上昇を受けてリスク選好のドル買い強まる
記事提供元：フィスコ
*09:31JST 東京為替：米長期金利上昇を受けてリスク選好のドル買い強まる
16日午前の東京市場でドル・円は、114円10銭台で推移。米長期金利の上昇を意識したドル買い・円売りが観測されており、ドル・円は114円21銭まで買われている。この後は、日本と中国の株式市場の動向を意識した取引が主体となりそうだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は114円11銭から114円21銭、ユーロ・ドルは、1.1360ドルから1.1375ドル、ユーロ・円は129円68銭から129円88銭で推移。《MK》
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