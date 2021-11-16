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11/16の強弱材料

2021年11月16日 08:26

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記事提供元：フィスコ


*08:26JST 11/16
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29776.80、+166.83）
・米原油先物は上昇（80.88、+0.09）
・1ドル114.00-10円
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（36087.45、-12.86）
・ナスダック総合指数は下落（15853.85、-7.11）
・シカゴ日経先物は下落（29720、大阪日中比-10）
・SOX指数は下落（3793.75、-0.75）
・VIX指数は上昇（16.49、+0.20）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化

留意事項
・第3次産業活動指数（9月）
・デジタル臨時行政調査会初会合
・豪準備銀行（中央銀行）定例理事会の議事要旨公表（11月開催分）
・英失業率（10月）
・ユーロ圏GDP確報値（7-9月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米輸入物価指数（10月）
・米小売売上高（10月）
・米鉱工業生産指数（10月）
・米設備稼働率（10月）
・米企業在庫（9月）
・米NAHB住宅市場指数（11月）
・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（9月）
・国際エネルギー機関（IEA）月報《ST》

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