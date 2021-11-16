11/16の強弱材料



*08:26JST 11/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29776.80、+166.83）

・米原油先物は上昇（80.88、+0.09）

・1ドル114.00-10円

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（36087.45、-12.86）

・ナスダック総合指数は下落（15853.85、-7.11）

・シカゴ日経先物は下落（29720、大阪日中比-10）

・SOX指数は下落（3793.75、-0.75）

・VIX指数は上昇（16.49、+0.20）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・第3次産業活動指数（9月）

・デジタル臨時行政調査会初会合

・豪準備銀行（中央銀行）定例理事会の議事要旨公表（11月開催分）

・英失業率（10月）

・ユーロ圏GDP確報値（7-9月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米輸入物価指数（10月）

・米小売売上高（10月）

・米鉱工業生産指数（10月）

・米設備稼働率（10月）

・米企業在庫（9月）

・米NAHB住宅市場指数（11月）

・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（9月）

・国際エネルギー機関（IEA）月報《ST》