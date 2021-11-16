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サンローランの新作バッグ「ジョー」YSLロゴ＆ゴールドチェーンを飾ったレザーバックパック

2021年11月16日 08:29

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記事提供元：ファッションプレス

　サンローラン(Saint Laurent)は、新作ウィメンズバッグ「ジョー(JOE)」を2021年11月15日(月)にサンローラン直営店舗などにて発売する。

■新作「ジョー」バックパック

　新作の「ジョー」バックパックは、艶やかなスムースレザーとキルティングレザーを組み合わせ、コロンとしたコンパクトなフォルムに仕立てたバッグ。カラーは、ブラックとホワイトの2色を展開する。

■ゴールドチェーンやYSLモノグラムロゴ

　レザーとゴールドチェーンのストラップをあしらい、フロントポケットにはシェブロンのキルティングにYSLのモノグラムロゴをオン。エレガントな雰囲気と、デイリーユースにぴったりのエフォートレスな佇まいを兼ね備えたバックパックに仕上げている。

【詳細】
サンローラン「ジョー」バックパック
発売日：2021年11月15日(月)
販売店舗：サンローラン直営店舗、公式オンラインストア
価格：287,100円
サイズ：H29 x W22 x D15cm
カラー：ブラック、ホワイト

【問い合わせ先】
サンローラン クライアントサービス
TEL：0120-95-2746

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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