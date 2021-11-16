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NY外為：ポンド高、ベイリーBOE総裁がインフレに懸念表明

2021年11月16日 00:37

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記事提供元：フィスコ


*00:37JST NY外為：ポンド高、ベイリーBOE総裁がインフレに懸念表明
英国中銀のベイリー総裁は、議会証言において、インフレの状況に非常に不安だと懸念を表明した。また、利上げの判断は各会合で協議されるとした。

ポンド・ドルは1.3421ドルから1.3449ドルまで上昇し10日来の高値を更新。ポンド円は152円86銭から153円28銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8522ポンドから0.8506ポンドまで下落し、4日来の安値を更新した。《KY》

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