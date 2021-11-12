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【M&A速報：2021/11/12（1）】Liv-up、自社の買収報道に「本日の取締役会で関連議案を付議」

2021年11月12日 12:07

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記事提供元：フィスコ


*12:07JST 【M&A速報：2021/11/12（1）】Liv-up、自社の買収報道に「本日の取締役会で関連議案を付議」
■Liv-up<2977>、グリットパートナーズによる買収報道に「本日の取締役会で関連する議案を付議する予定」

■3DアバターとブロックチェーンでXRビジネスを推進するPocket RD、シードBで4.5億円の資金調達を実施

■野村総合研究所<4307>豪子会社、豪州連邦政府向けDXコンサルティングサービス提供の豪Pragma社を買収

■三菱マテリアル<5711>、銅加工関連子会社を統合

■イスラエル発サイバーセキュリティSaaS提供のAironWorks、シードラウンドで資金調達を実施

■Abalance<3856>子会社のWWB、日本ライフサポートから産業用太陽光発電事業等を譲り受け

■BASE<4477>、子会社で各種債権売買その他金融業のBASE BANKを吸収合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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