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アンジェス　新型コロナウイルスDNAワクチン、高用量製剤での第1/2相臨床試験接種完了

2021年11月11日 17:12

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記事提供元：フィスコ


*17:12JST アンジェス---新型コロナウイルスDNAワクチン、高用量製剤での第1/2相臨床試験接種完了
アンジェス<4563>は10日、新型コロナウイルスDNAワクチンについて、高用量製剤での第1/2相臨床試験が、目標症例数400症例の接種を完了したことを発表した。

この臨床試験は、健康成人志願者を対象とした、治験薬の安全性及び免疫原性の評価のための無作為化、プラセボ(偽薬)を使用しない実薬のみの非盲検で実施。接種方法は筋肉内接種と皮内接種。
実施施設数は、関西および関東エリアの6施設。《ST》

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