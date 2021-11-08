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今日の注目スケジュール：：米フィラデルフィア連銀総裁が講演、米シカゴ連銀総裁が講演、欧ユーロ圏財務相会合など

2021年11月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：：米フィラデルフィア連銀総裁が講演、米シカゴ連銀総裁が講演、欧ユーロ圏財務相会合など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(10月27・28日分)
14:00　景気一致指数(9月)　87.5　91.3
14:00　景気先行CI指数(9月)　99.8　101.3


決算発表 大林組、清水建設、住友鉱、参天薬、千葉銀行、東京センチ

決算発表 ソフトバンクG、JSR、ヤマハ発、いすゞ自、ブラザー工業

決算発表 飯田GHD、ユー・エス・エス


＜海外＞
15:45　スイス・失業率(10月)　2.7％　2.8％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(11月7日まで1カ月間)　　0.77％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(10月)　　-0.55％
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(週次)(11月7日まで1カ月間)　　-4.36億ドル


米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が会議冒頭で挨拶

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が講演

米・入国者のワクチン接種義務化

欧・ユーロ圏財務相会合

中・中国共産党中央政治局が第19期中央委員会第6回総会(6中総会)開催(11日まで)　　　APEC閣僚会合 (9日まで、議長国NZ)

決算発表 ペイパル、AMC


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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