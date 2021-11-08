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今日の注目スケジュール：：米フィラデルフィア連銀総裁が講演、米シカゴ連銀総裁が講演、欧ユーロ圏財務相会合など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：：米フィラデルフィア連銀総裁が講演、米シカゴ連銀総裁が講演、欧ユーロ圏財務相会合など
＜国内＞
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(10月27・28日分)
14:00 景気一致指数(9月) 87.5 91.3
14:00 景気先行CI指数(9月) 99.8 101.3
決算発表 大林組、清水建設、住友鉱、参天薬、千葉銀行、東京センチ
決算発表 ソフトバンクG、JSR、ヤマハ発、いすゞ自、ブラザー工業
決算発表 飯田GHD、ユー・エス・エス
＜海外＞
15:45 スイス・失業率(10月) 2.7％ 2.8％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(11月7日まで1カ月間) 0.77％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(10月) -0.55％
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(週次)(11月7日まで1カ月間) -4.36億ドル
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が会議冒頭で挨拶
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が講演
米・入国者のワクチン接種義務化
欧・ユーロ圏財務相会合
中・中国共産党中央政治局が第19期中央委員会第6回総会(6中総会)開催(11日まで) APEC閣僚会合 (9日まで、議長国NZ)
決算発表 ペイパル、AMC
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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