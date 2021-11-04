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11/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:14JST 11/4
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（36157.58、+104.95）
・ナスダック総合指数は上昇（15811.58、+161.98）
・シカゴ日経先物は上昇（29705、大阪比+205）
・1ドル113.90-00円
・SOX指数は上昇（3590.17、+41.32）
・VIX指数は低下（15.10、-0.93）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29520.90、-126.18）
・米原油先物は下落（80.86、-3.05）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・石油製品価格調査
・トヨタ<7203>、任天堂<7974>など決算発表
・シンガポール、ロシア、インドは休場
・独製造業受注（9月）
・ユーロ圏生産者物価指数（9月）
・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米貿易収支（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がイベント冒頭で挨拶
・OPEC（石油輸出国機構）プラス閣僚級会合《ST》
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