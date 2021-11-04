

*08:14JST 11/4

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（36157.58、+104.95）

・ナスダック総合指数は上昇（15811.58、+161.98）

・シカゴ日経先物は上昇（29705、大阪比+205）

・1ドル113.90-00円

・SOX指数は上昇（3590.17、+41.32）

・VIX指数は低下（15.10、-0.93）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29520.90、-126.18）

・米原油先物は下落（80.86、-3.05）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・石油製品価格調査

・トヨタ<7203>、任天堂<7974>など決算発表

・シンガポール、ロシア、インドは休場

・独製造業受注（9月）

・ユーロ圏生産者物価指数（9月）

・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米貿易収支（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がイベント冒頭で挨拶

・OPEC（石油輸出国機構）プラス閣僚級会合《ST》