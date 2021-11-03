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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米・ADP全米雇用報告など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米・ADP全米雇用報告など
<国内>
09:30 総合PMI(10月) 50.7
09:30 サービス業PMI(10月) 50.7
株式市場は祝日のため休場(文化の日)
<海外>
06:45 NZ・失業率(7-9月) 3.9％ 4.0％
10:45 中・財新サービス業PMI(10月) 53.5 53.4
10:45 中・財新総合PMI(10月) 51.4
16:00 マレーシア・中央銀行が政策金利発表 1.75％
16:00 トルコ・消費者物価指数(10月) 20.85％ 19.58％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(10月) 1.13％
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月) 54.7 54.7
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(10月) 54.3 54.3
19:00 欧・ユーロ圏失業率(9月) 7.5％
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(Copom)議事録
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月) 1.05％
21:15 米・ADP全米雇用報告(10月) 38.0万人 56.8万人
23:00 米・ISM非製造業景況指数(10月) 61.9 61.9
23:00 米・製造業受注(9月) -0.1％ 1.2％
23:45 米・サービス業PMI(10月) 58.2 58.2
23:45 米・総合PMI(10月) 57.3
25:00 露・CPI(10月) 8.0％ 7.4％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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