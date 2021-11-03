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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米・ADP全米雇用報告など

2021年11月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米・ADP全米雇用報告など
<国内>
09:30　総合PMI(10月)　　50.7
09:30　サービス業PMI(10月)　　50.7


株式市場は祝日のため休場(文化の日)


<海外>
06:45　NZ・失業率(7-9月)　3.9％　4.0％
10:45　中・財新サービス業PMI(10月)　53.5　53.4
10:45　中・財新総合PMI(10月)　　51.4
16:00　マレーシア・中央銀行が政策金利発表　　1.75％
16:00　トルコ・消費者物価指数(10月)　20.85％　19.58％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(10月)　　1.13％
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月)　54.7　54.7
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(10月)　54.3　54.3
19:00　欧・ユーロ圏失業率(9月)　　7.5％
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(Copom)議事録
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月)　　1.05％
21:15　米・ADP全米雇用報告(10月)　38.0万人　56.8万人
23:00　米・ISM非製造業景況指数(10月)　61.9　61.9
23:00　米・製造業受注(9月)　-0.1％　1.2％
23:45　米・サービス業PMI(10月)　58.2　58.2
23:45　米・総合PMI(10月)　　57.3
25:00　露・CPI(10月)　8.0％　7.4％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　0.25％　0.25％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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