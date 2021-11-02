ケイブ　ストップ高買い気配、スマホゲーム開発のでらゲーと資本提携、5.87億円調達／新興市場スナップショット

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ストップ高買い気配。スマートフォンゲームを企画・開発するでらゲー（東京都渋谷区）と資本提携し、同社を割当先として新株65万株を発行すると発表している。割当後の議決権所有割合は11.06％で、でらゲーは第2位株主となる。でらゲーはスマホゲーム「モンスターストライク」の開発を手掛けるなどの実績がある。調達資金の約5.87億円（差引手取概算額）は新規ゲーム開発費用や非ゲームの海外新規事業に充当する。《ST》